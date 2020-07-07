В МВД хотят ввести ответственность за использование записей с камер наружного наблюдения в личных целях

Министерство внутренних дел намеренно предложить парламенту законопроект, который внесет поправки в Уголовный кодекс и предусмотрит ответственность за неправомерное использование записей с камер внешнего наблюдения. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал во время брифинга, посвященного теме инноваций техники по безопасности населения.

Так, по его словам, данный законопроект разрабатывается не только в Министерстве, но и совместно с активистами и народными депутатами.

"Мы разрабатываем проект, который условно называется закон о безопасной Украине, которым предлагается установить ответственность за незаконное использование информации, собранной с камер наблюдения… Чтобы граждане знали, что эта информация будет использоваться исключительно в целях безопасности, а не компрометирования кого-либо", - указал Геращенко.

Министр отметил, что отсутствие на сегодня такой статьи в законе, дает возможность для прецедента в нарушении личных прав и свобод частных лиц. Как пример, Геращенко рассказал о мужьях, которые следят за перемещением своих жен, руководствуясь чувством ревности.

"К сожалению, за незаконную передачу таких материалов нет ответственности, и это неправильно", - подчеркнул чиновник.





Напомним, ранее портал "Комментарии" передавал, по каким критериям отбирают сотрудников в Нацполицию.





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