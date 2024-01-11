Какая зарплата в Государственной службе финансового мониторинга

Портал "Комментарии" отправил запрос в Госфинмониторинг Украины на информацию о зарплате руководителя и его заместителей. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Государственной службы финансового мониторинга в 2023 году.



Зарплаты руководителей и заместителей в Государственной службе финансового мониторинга

Украинские госслужащие кроме должностного оклада, который, собственно, и является зарплатой, имеют еще разные бонусы к заработной плате. Например, надбавки за выслугу лет, интенсивность труда, доступ к государственной тайне, особый характер работы, а также премии и отпускные.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский за 2023 год получил зарплату 1,05 млн гривен, или 87,8 тыс. гривен усреднено ежемесячно. В эти выплаты входит личный оклад – 297,6 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда – 275,3 тыс. гривен, надбавка за особый характер – 282,8 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет – 118,7 тыс. гривен и другие бонусы.

Первый заместитель председателя Госфинмониторинга Игорь Гаевский в 2023 году получил выплаты на сумму 1,13 млн. гривен, или 94,5 тыс. гривен усреднено ежемесячно. Оклад Гаевского в должности первого заместителя 283 тыс. гривен в год. Кроме того, госслужащий получил надбавку за интенсивность 262 тыс. гривен, надбавку за особый характер работы – 205 тыс. гривен и другие бонусы.

Заместитель Председателя Госфинмониторинга Виталий Зубий в 2023 году имел зарплату 1,09 млн. гривен, или 90,8 тыс. в среднем каждый месяц. Оклад Зубия за 12 месяцев прошлого года составил 266 тыс. гривен. Самым большим бонусом к зарплате стала надбавка за интенсивность – 246,2 тыс. гривен, а также за прибавку за особый характер работы – 206,3 тыс. гривен.

Напомним, что Госфинмониторинг – это центральный орган исполнительной власти, который занимается реализацией политики в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о зарплатах в Министерстве агрополитики. Оказалось, что заместители получают больше министра.

Также "Комментарии" писали, что в правительстве предупредили, как повлияет отсутствие помощи Запада на зарплаты и пенсии в Украине.