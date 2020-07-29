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В Кабмине спрогнозировали, когда можно будет свободно путешествовать в страны ЕС

Активный диалог об открытии границ ЕС для украинцев начнется лишь в сентябре

сегодня, 11:01
Автор:

Владимир Лавский
В Кабмине спрогнозировали, когда можно будет свободно путешествовать в страны ЕС

Полноценное возобновление путешествий в Европу возобновится, когда снизятся показатели заболеваемости коронавирусом. О свободном въезде в страны Шенгенской зоны можно будет говорить не раньше осени. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью "Сегодня".

По ее словам, возобновление полноценных путешествий в ЕС не зависит от политических договоренностей, это исключительно эпидемиологический вопрос.

Стефанишина напомнила, что, согласно рекомендациям Еврокомиссии, каждая страна ЕС может принимать решение о снятии запрета на въезд самостоятельно.

Вице-премьер также отметила, что политика ЕС касательно ограничений на въезд граждан с третьих стран касается не только Украины.

"Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз - это разные вопросы. Безвиз - это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", - заключила Стефанишина.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с 1 августа Украина изменит подход к отнесению других стран в красную или зеленую зоны в связи с эпидемией COVID-19 и станет обновлять списки раз в неделю


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