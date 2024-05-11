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В Кабмине скептически оценили передачу Украине доходов от замороженных активов РФ: что не так

В правительстве обратили внимание, что ежегодно Украине будут давать по 3 миллиарда евро, когда потребности измеряются сотнями миллиардов

сегодня, 15:17
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Кравцев Сергей
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Евросоюз дал добро на то, чтобы ежегодно передавать Украине 3 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на закупку оружия. Но это "почти ничто" по сравнению с потребностями Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Politico" сделал министр юстиции Украины Денис Малюська.

В Кабмине скептически оценили передачу Украине доходов от замороженных активов РФ: что не так

Деньги. Фото: из открытых источников

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребности войны, военной и невоенной, 3 миллиарда евро — это на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", — отметил Денис Малюська.

Вместе с тем министр считает, что решение о передаче Украине доходов от российских активов является "хорошим первым шагом".

По словам Дениса Малюськи, украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию российских активов и действительно все еще надеется, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе окончания войны с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — три страны ЕС против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия превращается в Иран: СМИ узнали, что создало новые проблемы для Путина.

Ранее "Комментарии" информировали — последние новости с санкционного фронта обнадеживают. Турецкие банки начали сворачивать сотрудничество с россиянами. Санкции США против банков, финансирующих торговлю товарами для войны РФ против Украины, значительно усложнили перемещение денег в стране-агрессоре и из нее. А в ближайшее время, похоже, примут решение о передаче в пользу Украины части доходов от замороженных российских активов – после уплаты налогов. Что на данный момент можно сказать о санкционном треке? Какие здесь перспективы купирования российских возможностей продолжать войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-justice-minister-denys-maliuska-assest-package-almost-nothing-win-war-russia/
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