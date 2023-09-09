В Кабмине назвали сроки вступления Украины в ЕС и НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина может стать полноценным членом НАТО, даже раньше, чем присоединиться к ЕС. Это станет гарантией безопасности всей Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
ЕС и НАТО. Фото: из открытых источников
Что касается перспектив членства в Евросоюзе, то по прогнозу Ольги Стефанишиной, к членству в ЕС Украина будет готова в ближайшие пару лет. При этом вице-премьер осторожно уточняет, что точная дата вступления Украины в ЕС будет напрямую зависеть от политической составляющей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По ее словам, главным козырем Украины на пути к членству в ЕС есть то, что наша страна имеет самый большой экономический рынок среди других претендентов на членство в ЕС и даже среди нынешних членов блока.
Вице-премьер-министр согласилась с тем, что с вопрос членства Украины в НАТО не все так просто, потому что его решение зависит не столько от Украины, сколько от стран-членов блока. Они должны принять политическое решение, которое разблокирует членство Украины в НАТО.
"На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса, и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы и уроки войны, которые мы изучили самостоятельно", — заявила Стефанишина.
Читайте также на портале "Комментарии" — что решит Запад с членством Украины в НАТО – почему Киеву может пригодиться опыт Израиля.
Также издание "Комментарии" сообщало – что с членством Украины в ЕС и будут ли ужесточены санкции против РФ.
Обсуждения
Новости