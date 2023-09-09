В Кабмине назвали сроки вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина может стать полноценным членом НАТО, даже раньше, чем присоединиться к ЕС. Это станет гарантией безопасности всей Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

ЕС и НАТО. Фото: из открытых источников

Что касается перспектив членства в Евросоюзе, то по прогнозу Ольги Стефанишиной, к членству в ЕС Украина будет готова в ближайшие пару лет. При этом вице-премьер осторожно уточняет, что точная дата вступления Украины в ЕС будет напрямую зависеть от политической составляющей.

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"Я считаю, что 2 года нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда закончится война мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято", – поделилась мнением Стефанишина.

По ее словам, главным козырем Украины на пути к членству в ЕС есть то, что наша страна имеет самый большой экономический рынок среди других претендентов на членство в ЕС и даже среди нынешних членов блока.

Вице-премьер-министр согласилась с тем, что с вопрос членства Украины в НАТО не все так просто, потому что его решение зависит не столько от Украины, сколько от стран-членов блока. Они должны принять политическое решение, которое разблокирует членство Украины в НАТО.

"На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса, и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы и уроки войны, которые мы изучили самостоятельно", — заявила Стефанишина.

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