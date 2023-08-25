Уволен председатель ГСЧС: причина

Кабинет министров Украины принял решение об освобождении от должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука, заявил глава МВД Игорь Клименко. Об этом сообщают "Комментарии".

Сергей Крук

"Выполнение обязанностей главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука. Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", — написал министр в своем телеграмм-канале.

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С ноября 2021 года Крук исполнял обязанности главы ГСЧС Украины, а с февраля 2022 года – возглавил ГСЧС. Накануне Клименко анонсировал кадровые изменения в ГСЧС в результате проверок авиакатастрофы в Броварах.

Напомним, что 18 января 2023 года в жилом квартале Броваров Киевской области, на территории детского сада "Джерельце" разбился вертолет ГСЧС. На его борту находилось руководство министерства внутренних дел. В авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, находившиеся на борту вертолета. На борту были десять человек — трое членов экипажа и 7 пассажиров, все они погибли. Ранения получили 31 человек, среди которых 11 детей. Среди погибших и пострадавших были дети и взрослые, находившиеся в детском саду.

По версии следствия, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации МВД вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

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