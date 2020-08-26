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Главная Новости Политика кабмин Усыновление украинских сирот иностранцами: Кабмин урегулирует соблюдение прав детей
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Усыновление украинских сирот иностранцами: Кабмин урегулирует соблюдение прав детей

Украина присоединится к Конвенции по защите прав ребенка и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления

сегодня, 15:34
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня на заседании правительства было принято решение о присоединении Украины к Конвенции  о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Об этом на своем Телеграм-канале рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам политика, такая инициатива послужит дальнейшему урегулированию процедуры усыновления и удочерения детей из украинских домов-интернатов иностранными семьями, а также выведет степень защиты прав малышей на уровень международного.

Усыновление украинских сирот иностранцами: Кабмин урегулирует соблюдение прав детей


В свою очередь, министр социальной политики Марина Лазебна отметила, что новый законопроект позволит привлечь межгосударственные организации по усыновлению детей, которые аккредитованы в Украине, что также снизит вероятность неблагополучного результата регистрации ребенка в новую семью за пределами страны.

"Мы определяем, что выезд на постоянное проживание за пределы Украины ребенка, который усыновляется иностранцем, может быть только после вступления в законную силу решения суда о его усыновлении и в сопровождении усыновителя. Также мы совершенствуем механизм надзора за детьми, которые усыновлены иностранцами, и уточняем перечень документов, прилагаемых иностранцами к заявлению об усыновлении ребенка. И определяем, что преимущественное право на межгосударственное усыновление ребенка, являющегося гражданином Украины, - для граждан государств, с которыми у Украины заключен международный договор о сотрудничестве по вопросам усыновления", - отметила министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские социальные службы ищут патронажные семьи для воспитания детей, которые временно находятся в тяжелых условиях или лишены родительской опеки.



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