Уравнение с многими переменными: эксперт спрогнозировал, будет ли Украина с газом зимой





Газ для ПГХ в этом году можно не закупать, считает эксперт

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" накопить в хранилищах не менее 19 млрд кубометров газа. Но стране, скорее всего, нужно значительно меньше, отмечает директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, до сих пор не подготовлен прогнозируемый баланс, поэтому у Кабмина отсутствует понимание того, сколько энергоресурсов имеется и сколько нужно для прохождения отопительного сезона.



"Почему Кабмин решил, что нужно именно 19 млрд куб. м? Это объем, который нужен был стране до разрушения инфраструктуры (в результате военных действий – ред.), промышленного спада… Сегодняшняя ситуация не требует таких объемов. По подсчетам независимых экспертов, газ можно будет и не закупать", — говорит эксперт.

Однако, продолжает Рябцев, эти подсчеты справедливы, если информация об имеющихся объемах газа в подземных хранилищах соответствует действительности (12,3 млрд кубометров). Но сегодня нет достоверной информации о реальных объемах в ПГХ, тех, которые действительно можно откачать, которые не "спорные".

По мнению Рябцева, деньги, которые "Нафтогаз" просит Кабмин выделить из бюджета, лучше было бы направить органам местного самоуправления на закупку энергетического угля, биогазовых установок, солнечных панелей и т.д.

"Может, на местах их лучше освоят? Ведь почему-то "Нафтогаз" закупает газ не напрямую у производителей, а через две компании-прокладки", – возмущается эксперт.

Сегодня рационально было бы создать прогнозируемый баланс, определить, сколько энергетических носителей имеется, чего не хватает, чем можно заменить, что докупить, а потом просить средства из бюджета, резюмирует Рябцев.

Раньше в интервью СМИ глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Кабмин обязал НАК накопить 19 млрд кубометров газа. Учитывая, что заполненность ПГХ составляет 12,3 млрд кубометров, а часть потребности перекроют за счет внутренний добычи, еще необходимо импортировать 4,5 млрд кубометров.

Недавно вокруг персоны Юрия Витренко возник скандал из-за переезда из собственного офиса по ул. Богдана Хмельницкого в арендованный по адресу ул. Михайловская, 12б. Аренда нового офиса якобы обошлась бюджету в 500 млн грн. По мнению нардепа Николая Тищенко, имеет место коррупционная схема.



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