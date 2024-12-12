Украинским беженцам пора паковать чемоданы: о чем Украина договорилась с Германией

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль надеется, что все украинцы, выехавшие в Германию во время войны, вернутся в страну. Уже сделаны первые шаги в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Welt".

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Премьер-министр подчеркнул, правительство "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые выехали в первые дни войны или после нее".

"Всем украинским беженцам рады в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей", — сказал Денис Шмыгаль.

Киев также уже обсудил технические детали возвращения с правительством Германии.

"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", — добавил глава украинского правительства.

Отметим, 11 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль вместе с правительственной командой отправился в Берлин. Премьер встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцом, вице-канцлером Робертом Габеком и участвовал в Украинско-немецком бизнес-форуме.

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