"Украинская экономика восстанавливается": эксперты не верят заявлению премьера

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что украинская экономика начала восстанавливаться в квартале этого года. И перечислил факторы, которые на это якобы повлияли, включая сбор урожая. Действительно ли экономика восстанавливается, а также что следует сделать, чтобы не было отката назад - об этом в эксклюзиве “Комментариев” рассказали эксперты.





Экономика в минусах

Эксперт экономических программ Украинского института будущего (УИБ) Даниил Монин признался: "Я скептически отношусь к тем факторам, которые перечислил Шмыгаль. А именно, что на улучшение экономической ситуации якобы повлияли восстановление потребления и сбор урожая (по словам премьера, фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий, - ред.). Что малый и средний бизнес получил уже 4,2 млрд грн, причем 75% из них - по программе

Доступное кредитование "5-7-9%". Что запланировала прозрачная приватизация и реформа таможни".

По мнению эксперта УИБ, экономика в III квартале будет в минусах по причине более низкого урожая из-за засухи, а также из-за части внешних причин.

"Но, в то же время, уверен, что экономика покажет меньшее падение в III квартале. Причина простая – люди снова начали работать, в отличие от II квартала - жесткого карантина с отключенным транспортом и невозможности всем трудиться удаленно", – подчеркивает Даниил Монин.





Фактор сезонности

Доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская подчеркивает, что экономическая ситуация в стране остается не простой.

Реальный ВВП во II квартале 2020 уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2019 - на 11,4%, отмечает экономист. Кроме того, экспорт товаров и услуг в первом полугодии текущего года упал на 7,1%, импорт - на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

"Сезонные факторы, которые, в первую очередь, касаются сферы сельского хозяйства и туризма, несколько улучшили экономическую ситуацию в III квартале, но кардинально изменить положение вещей пока им не удалось, – считает Ольга Ходаковская. – Среди этих положительных факторов - сбор урожая сельскохозяйственных культур, оживление экспорта сельскохозяйственной продукции, увеличение экспортной выручки и соответственно поступлений валюты, рост уровня сезонной занятости, а также увеличение объема потребления в сфере услуг - торговля, туризм, внутренние путешествия".

При этом, отмечает эксперт, если сравнивать индекс сельскохозяйственной продукции в с/х предприятиях с соответствующим периодом предыдущего года, то в первом полугодии он упал до 77,3%.

"То есть фактически мы недополучили пятую часть продукции предыдущего года. Это в определенной степени было обусловлено погодными факторами, в частности, ужасной засухой в южных регионах Украины, что наложило свой отпечаток на объемах сбора урожая ранних зерновых", – говорит Ольга Ходаковская.

По ее словам, анализируя нынешнюю ситуацию, становится очевидным, что существенных предпосылок, которые бы указывали на восстановление экономики, пока не наблюдается.

"А незначительный рост экономических показателей, имеющий место в настоящее время, объясняется исключительно фактором сезонности, – отмечает эксперт. – Кстати, по состоянию на июль месяц прошлого года с учетом фактора сезонности мы имели значительно лучшую динамику к росту, чем в этом году".





“Куда ушли миллиарды”

"Я, конечно, понимаю, что любой человек при власти должен себя хвалить. Понимаю, что все премьеры врут. Работа такая. Но экономике это точно не помогает, – говорит глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. – Что поможет? Немедленно прекратить карантин, снять все ограничения. Отчитаться, куда ушли миллиарды из Фонда по борьбе с коронавирусом".

Ведь экономика буксует, подчеркивает эксперт. Промышленность падает. И за счет урожая точно невозможно вытянуть экономику.

Александр Охрименко напоминает: "Строительство падает, перевозки падают. Понятно, что когда карантин ослабили, положение улучшилось. Но падение продолжается, нет роста. Допустим, к концу года падение ВВП будет не 11%, а 9%. Но и это очень много. Подчеркиваю: нужно отменить полностью карантин, дать экономике работать. Ведь большая часть бизнеса физически не может работать. Некоторые взяли паузу на лето, некоторые – непонятно на сколько".

Экономист уверен, что нужно не мешать лишними проверками, не проводить реформы, от которых в нынешних условиях – только хуже. И перестать заниматься “шараханьем” из стороны в сторону: тут строим - тут не строим, тут карантин – тут нет.

"Лучшее, что может сделать власть, – вообще не мешать бизнесу работать, – считает Александр Охрименко. – Перестать "кошмарить" по поводу рабочей силы: на полную ставку брать, на четверть, платить в конверте или нет. Бизнес сам разберется, как лучше… Для всех. У нас же получается, что власть своими действиями при и без того запутанной нормативной базой, зарегулированностью уничтожает экономику вместо того, чтобы помогать в это сложное время".

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