Кабинет министров Украины принял постановление, побуждающее ускорение производство и поставка отечественных дронов на фронт, и сделает условия для успешного развития украинского милтек, пишут "Комментарии" по информации вице -премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.



Правительство дало старт массовому производству дронов

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"Непременной составляющей победы всегда были смелые экономические и политические решения. Первая и Вторая мировая, Вьетнам или Афганистан — помимо событий на поле боя, в этих войнах также были решающими действия правительств, которые создавали преференции и условия для развития оборонной отрасли, диверсифицировали экономику и переводили ее на военные рельсы, — комментирует Федоров.

По его словам, сегодня принято действительно историческое и очень важное постановление для победы, которое существенно ускорит производство и поставку отечественных БрЛА для войск, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

"В рамках Координационного штаба по производству дронов совместно поработали со всеми, кто имеет отношение к изготовлению дронов. Собрали их и планово двигаемся в разрешении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ГССЗЗИ", — объясняет чиновник.

И убеждает, что это решение позволит изготовителям дронов активнее усовершенствоваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с компаниями из других стран. Вместо потери многих месяцев на сложную бумажную и бюрократическую работу – быстрый допуск БпЛА к эксплуатации, их покупка и отправка на фронт.

Как писали "Комментарии", когда украинские БПЛА станут круглосуточным ужасом для Кремля.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия попытается наступать снова. Тем не менее наступательного ресурса РФ хватит не более чем на неделю.

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