Украина запускает собственное производство БпЛА

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Моесеенко Валентина
Кабинет министров Украины принял постановление, побуждающее ускорение производство и поставка отечественных дронов на фронт, и сделает условия для успешного развития украинского милтек, пишут "Комментарии" по информации вице -премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Правительство дало старт массовому производству дронов
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По его словам, сегодня принято действительно историческое и очень важное постановление для победы, которое существенно ускорит производство и поставку отечественных БрЛА для войск, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек.
И убеждает, что это решение позволит изготовителям дронов активнее усовершенствоваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с компаниями из других стран. Вместо потери многих месяцев на сложную бумажную и бюрократическую работу – быстрый допуск БпЛА к эксплуатации, их покупка и отправка на фронт.
Как писали "Комментарии", когда украинские БПЛА станут круглосуточным ужасом для Кремля.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия попытается наступать снова. Тем не менее наступательного ресурса РФ хватит не более чем на неделю.
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