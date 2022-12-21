Украина получила грант на $2 млрд от США из фонда Всемирного банка: на что направят средства

Средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

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Общий размер гранта — четыре с половиной миллиарда "зеленых", это второй транш. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.





Согласно сообщению, грантовые средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. В ведомстве отметили значение грантовой или безвозвратной поддержки Украины со стороны Вашингтона.





"С первых дней преступного вторжения россии в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе предоставляя финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.





Как известно, с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения россии, Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 12 миллиардов долларов в форме грантов. Таким образом, Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров по итогам уходящего года.

"Комментарии" также писали, что Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), входящий в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долларов.

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