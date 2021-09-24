logo
Русский Українська

BTC/USD

43148.64

ETH/USD

2920.03

LTC/USD

152.29

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин Шмыгаль сделал важное заявление об отопительном сезоне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль сделал важное заявление об отопительном сезоне в Украине

Цены повышаться не будут

сегодня, 12:15
Автор:

Антон Рудак

Украина готова к отопительному сезону, а тарифы не будут расти. Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на речь премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Шмыгаль сделал важное заявление об отопительном сезоне в Украине

Денис Шмыгаль, фото ТСН

По его словам, техническая готовность регионов к запуску отопления составляет 90%. Запасы газа в украинских хранилищах превышают 18,5 млрд кубометров. И они будут увеличиваться. Правительство также проконтролирует, чтобы цены для населения не росли.

"Цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго не будет расти и останется на том же уровне (примерно 7,4 грн / куб. м), что позволит не повышать тарифы на отопление и горячую воду, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут снижены для большинства граждан, для других останутся неизменными ", — сказал Шмыгаль.

С другой стороны, премьер Шмыгаль считает, что к сегодняшним ценам на газ, привела энергетическая война, которую развязал "Газпром" чтобы ввести в эксплуатацию "Северный Поток-2".

"То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах — это энергетическая война, которую "Газпром" развязал для шантажа и ввода в эксплуатацию "Северного Потока-2". Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста по сравнению с прошлыми годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы", — сказал Денис Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" анализировал, что привело к повышению цен на газ. Западные партнеры навязали Украине переход на рыночные цены на газ, чтобы добить остатки украинской промышленности. Таким мнением поделился политолог Александр Лазарев. Стоимость энергоресурсов в конкретной стране отражается на уровне и качестве жизни каждого ее жителя, отметил эксперт. Рекордное подорожание газа для Украины приведет к тому, что в стране пропорционально возрастет стоимость всех товаров, изготовление которых требует использования голубого топлива.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/769723.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ