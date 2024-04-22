У Шмыгаля сообщили, что уволили Тарасюка из НКРЭКУ в 2022 году, а почему вернули снова - не объяснили

В 2022 году действующий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк тоже возглавлял Нацкомиссию, однако был уволен согласно собственному заявлению. Перед этим по результатам проверки его деятельности появился протокол заседания Антикризисного энергетического штаба. Копию этого документа КМУ предоставил в ответ на запрос о доступе к публичной информации .

Валерий Тарасюк

Из протокола усматривается, что от НКРЭКУ члены Антикризисного энергетического штаба требовали безотлагательно принять меры по предотвращению "манипуляций с ценообразованием на всех сегментах рынка электрической энергии" и "обеспечить сбалансированную работу ключевых энергетических предприятий".

То есть можно сделать вывод, что на момент вмешательства в кризисную ситуацию на рынке электроэнергии со стороны Антикризисного энергетического штаба такие меры руководством НКРЭКУ приняты еще не были.

Учитывая это, пунктом 7 протокола заседания Штаба, Минэнерго было обязано инициировать проведение заседания СНБО, где рассмотреть "эффективность и законность работы НКРЭКУ и ее руководства (под председательством Тарасюка, — ред) относительно урегулирования ценовых дисбалансов и создания условий для предотвращение манипуляций".

Указанное свидетельствует о возможности фактов таких манипуляций. И подтверждением тому стало, в частности, то, что Тарасюк не стал ждать заседания СНБО и сам написал заявление об увольнении.

Таким образом, на основании письма КМУ можно прийти к выводу, что основанием для увольнения Тарасюка с должности председателя НКРЭКУ два года назад стали возможны манипуляции с ценами и незаконные решения. В то же время, почему Тарасюка уже в марте 2024 года был снова переназначен руководителем Регулятора у Шмыгаля не объяснили.

"Законом о НКРЭКУ запрещается органам государственной власти оказывать влияние на процессы государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг", — коротко информировали в Кабмине по этому поводу

Напомним, что ДБР расследует незаконный выезд Валерия Тарасюка во время войны за границу. Речь идет о факте его летнего отпуска в Греции в 2023 году, в который чиновник выезжал под видом служебной командировки. Несмотря на уголовное производство, премьер-министр Шмигаль до сих пор не отстранил Тарасюка на время следствия.



