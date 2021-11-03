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Три кандидата на кресла министров: кого и на какие должности выдвигают

Стало известно, кого подали "слуги" на вакантные должности

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Известно, что 3 ноября после завершения пленарного заседания и того, как нардепы проголосовали за отставку пяти министров, парламентское большинство предоставило свои кандидатуры на вакансии. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Три кандидата на кресла министров: кого и на какие должности выдвигают

Парламент поддержал отставку пяти министров, фото из открытых источников

Сообщается, что фракция "Слуга Народа" на правах коалиции уже направила в Кабинет Министров Украины свои предложения о внесении трех человек на вакантные должности.

Среди кандидатов на посты министров президентская партия предлагает Ирину Верещук Юлию Свириденко и Павла Рябикина. Следовательно, на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий претендует Ирина Верещук. На кресло первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины – Юлия Свириденко. Павла Рябикина предлагают на должность Министра по стратегическим отраслям промышленности.

Также в парламент 3 ноября поступило представление президента Украины о том, что на должность министра обороны Украины будет назначен Алексей Резников. Напомним, что он ранее занимал должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Верховная Рада проголосовала за его отставку с этого поста. Теперь политика президент предлагает на другое кресло.

Как сообщал портал "Комментарии", во время заседания парламента депутаты обсудили и поддержали заявления министров об отставке. Известно, что министр обороны Андрей Таран не зачитал перед народными избранниками отчета за период своей работы. В сессионный зал бывший министр тоже не пришел.


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Источник: https://comments.ua/
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