Три кандидата на кресла министров: кого и на какие должности выдвигают

Известно, что 3 ноября после завершения пленарного заседания и того, как нардепы проголосовали за отставку пяти министров, парламентское большинство предоставило свои кандидатуры на вакансии. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Парламент поддержал отставку пяти министров, фото из открытых источников

Сообщается, что фракция "Слуга Народа" на правах коалиции уже направила в Кабинет Министров Украины свои предложения о внесении трех человек на вакантные должности.

Среди кандидатов на посты министров президентская партия предлагает Ирину Верещук Юлию Свириденко и Павла Рябикина. Следовательно, на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий претендует Ирина Верещук. На кресло первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины – Юлия Свириденко. Павла Рябикина предлагают на должность Министра по стратегическим отраслям промышленности.

Также в парламент 3 ноября поступило представление президента Украины о том, что на должность министра обороны Украины будет назначен Алексей Резников. Напомним, что он ранее занимал должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Верховная Рада проголосовала за его отставку с этого поста. Теперь политика президент предлагает на другое кресло.



Как сообщал портал "Комментарии", во время заседания парламента депутаты обсудили и поддержали заявления министров об отставке. Известно, что министр обороны Андрей Таран не зачитал перед народными избранниками отчета за период своей работы. В сессионный зал бывший министр тоже не пришел.



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