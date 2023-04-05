logo

BTC/USD

27982.34

ETH/USD

1898.19

LTC/USD

91.93

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Трансформация "Укроборонпрома": Какая судьба ждет государственный концерн
commentss НОВОСТИ Все новости

Трансформация "Укроборонпрома": Какая судьба ждет государственный концерн

Государственный концерн планируют трансформировать в небольшой корпоративный центр и пять отраслевых научно-производственных холдингов

сегодня, 17:27
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

О потенциальной судьбе "Укроборонпрома" сообщил генеральный директор государственного концерна Юрий Гусев, пишут "Комментарии".

Трансформация "Укроборонпрома": Какая судьба ждет государственный концерн

"Укроборонпром" трансформируют в отраслевые холдинги


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Новосформированная управляющая компания будет принадлежать государству, которому будут подчиняться отраслевые холдинги. Им будут принадлежать пакеты акций производственных компаний в форме обществ с ограниченной ответственностью. 63 государственных и казенных предприятий-участников концерна должны стать основой для пяти отраслевых научно-производственных объединений. Это бронетехника, авиаремонт, высокоточное вооружение и боеприпасы, радарные и морские системы. Впоследствии активно развивающееся направление беспилотной авиации должно стать шестым холдингом", — говорит Гусев.

Трансформацию концерна в оборонную компанию реализуют в рамках отдельного закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским в октябре 2021 года, и в рамках решения правительства от 21 марта текущего года о создании АО "Украинская оборонная промышленность".

Гусев объясняет, что форму акционерного общества для Украинской оборонной промышленности избрали для того, чтобы соответствовать стандартам корпоративного управления и наладить партнерство с международными компаниями, с которыми Укроборонпром начал активно сотрудничать еще до начала полномасштабной войны.

"Реформированные предприятия получат возможность привлекать инвестиции, которые будут направлены на собственное развитие, разработку и производство современных вооружений и военной техники. Также для отраслевых холдингов станут доступны трансферы новейших технологий и создание совместных предприятий с ведущими иностранными компаниями", — рассказывает о планах Юрий Гусев.

Согласно закону "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", в рамках государственного концерна должны быть созданы шесть профильных объединений в направлении бронетехники, радарных систем, высокоточного вооружения и боеприпасов, морских систем и авиаремонта. Также отдельно будет создано объединение спецэкспортеров.

Однако в интервью Юрий Гусев заявил, что в новой корпоративной модели спецэкспортеры не войдут в отраслевые холдинги и будут в прямом подчинении корпоративного центра.

Писали "Комментарии" раньше и о том, что премьер Денис Шмигаль уверял, что это не просто смена вывески, а реформа, долго готовившаяся еще до начала полномасштабного вторжения России. По его словам, Украина стремится построить один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!