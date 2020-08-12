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Тезка великого "Кобзаря" стал замглавой Минкульта

Тарас Шевченко будет отвечать за информационную политику и безопасность медиаресурсов

12 августа 2020, 20:26
Автор:

Екатерина Белоброва
Тезка великого "Кобзаря" стал замглавой Минкульта

Кандидатура экс-главы ГО "Центра демократии и верховенства права" Тараса Шевченко на должность замглавы Минкульта была поддержана Кабинетом министров. Об этом министр культуры Александр Ткаченко рассказал у себя на Facebook.

По словам главы Министерства, Шевченко - грамотный юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и оказался достойным  кандидатом на эту должность.

"Много лет работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифровой образования и медиаграмотности. Убежден, он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним. Один из таких - наш всеукраинский проект по медиаграмотности, работу по которому мы уже начали совместно с Тарасом", - указал в сообщении Александр Ткаченко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Голос Украины" опубликовал закон о легализации игорного бизнеса в УкраинеЮ что предусматривает его вступление в силу. Данный закон будет регулировать деятельность офлайн- и онлайн-казино на территории Украины. Также под действие закона подпадают все без исключения букмекерские конторы и компании, которые занимаются выпуском и распространением лотерейных билетов. 


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