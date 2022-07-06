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Теперь как в Европе – Кабмин снижает температурный режим в квартирах: какой будет температура

В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов

сегодня, 13:20
Автор:

Кравцев Сергей
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В подготовке к непростому отопительному сезону в планах правительства снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. Новый минимум составит 16 градусов. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "РБК-Украина".

Теперь как в Европе – Кабмин снижает температурный режим в квартирах: какой будет температура

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, пойти на непопулярный шаг и снизить минимально допустимую температуру в жилых помещениях Кабмин вынужден, чтобы сэкономить энергоресурсы. Ранее минимальные температурный порог был установлен на уровне 18-20 градусов.

Источники в правительстве уверяют, что решение уже есть, но с его официальным утверждением решили немного повременить. Собирались его принять еще на прошлой неделе, но потом решили уточнить некоторые детали. Ожидается официальное решение в самое ближайшее время.

Для сравнения стоит сказать, что для большинства европейских страна есть нормальным, когда в домах температура держится на уровне 17 градусов тепла зимой. Самыми "морозостойкими" в Европе оказались жители Великобритании. В их домах и квартирах средняя температура зимой держится на отметке +15. Также существенно экономят на энергоресурсах жители Франции, Германии, Италии и Хорватии, где радиаторы настраивают на +17. Ну, а, если же говорить о тех странах, где фиксируется самый высокий средний температурный режим +20, то это Украина, США, Россия и Румыния. 

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-planiruet-izmenit-temperaturnyy-rezhim-1657098221.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:35

Навіть німці, які у війну заходили на спустошені червоноармійцями території (щоб ворогу нічого не дісталось, хоч там безліч цивільних лишалось), одразу розгортали польові кухні та в першу чергу годували цивільних. Наші Зе-корумповані, і у мирний час ковідні гроші відібрали у хворих на дороги. Зараз взагалі на суспільство поклали курс русского корабля. Такий він захист.

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