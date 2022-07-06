Теперь как в Европе – Кабмин снижает температурный режим в квартирах: какой будет температура

В подготовке к непростому отопительному сезону в планах правительства снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. Новый минимум составит 16 градусов. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "РБК-Украина".

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, пойти на непопулярный шаг и снизить минимально допустимую температуру в жилых помещениях Кабмин вынужден, чтобы сэкономить энергоресурсы. Ранее минимальные температурный порог был установлен на уровне 18-20 градусов.

Источники в правительстве уверяют, что решение уже есть, но с его официальным утверждением решили немного повременить. Собирались его принять еще на прошлой неделе, но потом решили уточнить некоторые детали. Ожидается официальное решение в самое ближайшее время.

Для сравнения стоит сказать, что для большинства европейских страна есть нормальным, когда в домах температура держится на уровне 17 градусов тепла зимой. Самыми "морозостойкими" в Европе оказались жители Великобритании. В их домах и квартирах средняя температура зимой держится на отметке +15. Также существенно экономят на энергоресурсах жители Франции, Германии, Италии и Хорватии, где радиаторы настраивают на +17. Ну, а, если же говорить о тех странах, где фиксируется самый высокий средний температурный режим +20, то это Украина, США, Россия и Румыния.

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