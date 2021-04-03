Стало известно, сколько украинские политики заработали за 2020 год

Члены Кабмина подали в Госреестр электронные декларации, в которых указали размеры своих доходов за 2020 год. Предлагаем читателям узнать, кто из политиков заработал больше всех, а чьи доходы оказалась самыми маленькими.

Больше всех за 2020 год заработал Юрий Витренко - фото: из открытых источников

Так, на первом месте в неком рейтинге зарплат оказался Глава Минэнерго Юрий Витренко. Его доход за год составил 372,7 миллиона гривен. На второй позиции — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников с доходом в 52 миллиона гривен. На третьем месте — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Его доход за 2020 год составил 48 миллионов гривен.

Четвертым в рейтинге стал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он задекларировал 34,5 миллиона гривен. А пятым оказался министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Его доходы за 2020 год составили 34,2 миллиона гривен.

22,7 миллиона гривен задекларировал Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Седьмым в рейтинге оказался Максим Степанов, являющийся министром здравоохранения. Его доход составил 19,7 миллиона гривен за год. На следующей позиции — министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт с доходом в размере 13,7. Девятым стал министр внутренних дел Арсен Аваков. За 2020 год его доход составил 13,5 миллиона гривен. Замыкает десятку министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он задекларировал 10,6 миллиона гривен.

Меньше всего в 2020 году заработал министр финансов Сергей Марченко. Согласно данным деклараций, его годовой доход составил 600 тысяч гривен. На миллион больше заработала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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