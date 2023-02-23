Стало известно когда завершат расследование авиатрошки вертолета, в котором погибло руководство МВД

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Моесеенко Валентина
Когда ожидаются первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах в общенациональном телемарафоне, рассказал новоназначенный глава МВД Игорь Клименко, пишут "Комментарии".
В МВД назвали сроки завершения расследования авиакатастрофы в Броварах
Глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко предполагает, что расследование по авиакатастрофе в Броварах будет завершено через месяц — полтора.
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Кабинет Министров на днях перенес конечную дату представления отчета правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы вертолета в Броварах Киевской области с 18 февраля на 31 марта.
Во время крушения вертолета в Броварах 18 января, как писали "Комментарии", на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Руководство МВД направлялось в одну из самых горячих точек Донбасса.
"Комментарии" сообщали также, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета, в результате которого погибли 14 человек, в том числе все, кто находился в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них – 11 детей. Вертолет упал на территорию детского сада, после чего на месте инцидента произошел пожар.
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