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Стало известно, какую зарплату получает Ирина Верещук в должности министра

В должности в Кабмине уже экс-нардеп будет получать десятки тысяч гривен

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Новый глава украинского ведомства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий нашей страны Ирина Верещук проинформировала, что на своем министерском посту будет получать почти 70 тысяч гривен зарплаты со всеми доплатами.

Стало известно, какую зарплату получает Ирина Верещук в должности министра

Ирина Верещук назвала свою зарплату в должности в правительстве (фото из открытых источников)

Заработная плата за месяц составит 68 тысяч гривен, — сообщила новый министр, отвечая на вопросы электронного медиа "Дом"

Бывший депутат также сообщила марку своего автомобиля. Это – Toyota Camry.

Чиновница также рассказала, что делает в свое свободное время после работы. Она занимается в спортивном зале кардиотренировкой. Сну она отводит шесть часов в день.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук отлично справилась с задачей закапывания рейтинга Зеленского еще глубже. При участии и поведении украинских политиков в одном из самых рейтинговых политических ток-шоу можно делать выводы о том, кто имеет шансы и перспективы, а кто, наоборот, своим выступлением отменяет рейтинг. По словам экс-нардепа, по итогам вчерашнего выпуска "Свободы слова Савика Шустера" есть несколько выводов. Первый – новоиспеченная вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отлично справилась с задачей закапывания рейтинга президента Зеленского еще глубже. Министр обороны Алексей Резников, конечно, спасал ситуацию, но даже это было не по силам. Что касается выхода в публичное пространство экс-министра МВД Арсена Аваков, то, по мнению Черненко, он "плавает" разве что в теплой ванне, как было в эфире "Украина 24". Даже комнатная температура воды делает ее неинтересной, как уже было в эфире "Украины".


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Источник: https://kanaldom.tv/pervye-shagi-na-postu-ministra-i-68-tys-grn-zarplaty-blicz-intervyu-s-irinoj-vereshhuk-video/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
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