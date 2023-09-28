США озвучили список реформ, которые нужно провести Украине – чем ответили у Зеленского

Посол США Бриджит Бринк официально передала украинской стороне предложения Вашингтона по реформам. В свою очередь Киев представил Вашингтону свои планы по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль и Бриджит Бринк. Фото: Телеграмм Дениса Шмыгаля

Глава правительства отметил, что американскому послу Бринк передали Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

"Этот документ разработан по инициативе президента Владимира Зеленского и согласован, в частности, с руководителями антикоррупционных структур в Украине", — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что для реализации этого Концепта Украина намерена вместе со всеми партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который "объединит в себе все потребности положительных преобразований в различных сферах".

Со своей стороны Бриджит Бринк официально передала для обсуждения предложения США по реформам в Украине.

"Мы верны нашему пути реформ, которые меняют нашу страну к лучшему и приближают вступление Украины в ЕС и НАТО", — высказался Шмыгаль.

Премьер добавил, что обсудил с Бринк прямую бюджетную поддержку со стороны США, совместную работу в рамках Координационной платформы доноров, усиление защиты украинского неба и помощь для энергетического сектора нашего государства.

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