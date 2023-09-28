Сольский о стратегическом сотрудничестве с США: Партнеры вытаскивают Украину из пропасти

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский вместе с американскими партнерами запустили стратегические проекты по спасению озимых, обеспечив украинских фермеров 12 тыс. тонн удобрений. При этом чиновник подчеркнул, что США извлекают Украину из пропасти. Как сообщает портал "Комментарии", об этом отметил в своем блоге политолог Владимир Сонюк.

Николай Сольский. Фото: из открытых источников

"Таким образом министр вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и американским посольством фактически спасает украинских фермеров, снабжая озимыми удобрениями", — подчеркнул блогер.

По его словам, во время недавней встречи с журналистами министр агрополитики подчеркнул неоценимый вклад американских партнеров, фактически извлекающих Украину из пропасти, и предостерег от трансляции критики в адрес США, являющейся частью российских нарративов.

“Это один из многих стратегических проектов, которые осуществляются Министерством агрополитики в тесном сотрудничестве с главными союзниками Украины. Суть проекта состоит в том, что теперь микро-, малые и средние агропроизводители смогут получить минимальные удобрения через Программу USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Сообщается, что каждый участник программы сможет получить тонну нитроаммофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного и припосевного внесения с помощью Государственного аграрного реестра ”, — отметил Сонюк.

Он добавил, что еще одним общим проектом министерства Сольского с Вашингтоном является разминирование сельскохозяйственных земель. Американские партнеры обещают содействовать министерству "до последней мины на украинском поле".

"Кроме того, министр продолжает переговоры по урегулированию ситуации с Польшей, которая возникла в связи с провальными переговорами под руководством премьера Дениса Шмыгаля . В частности, Николай Сольский на днях провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства и развития села Республики Польша Робертом Телусом. Где стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в эту страну и достигли очередных договоренностей ”, — заключил блоггер.

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