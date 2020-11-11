СМИ узнали, сколько продлится карантин выходного дня

Если верить СМИ, карантин выходного дня в Украине продлится до конца года. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Министерстве здравоохранения.

"Карантин выходного дня будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря. Решение уже принято, просто пока не подписано, Думаю, в ближайшие дни все решится. Что будет с нового года? Надо смотреть, какое число людей будет болеть, пока никто не готов сказать", — заявил источник.







Ранее "Комментарии" сообщали, как будет работать общественный транспорт Ранее "Комментарии" сообщали, как будет работать общественный транспорт

Все виды автотранспорта, в том числе и маршрутные такси, продолжат работу без ограничений по времени. Единственное исключение: разрешено будет перевозить столько пассажиров, сколько сидячих мест есть в отдельном виде транспорта. Это ограничение касается и междугородних маршрутов. Также Криклий акцентировал внимание на том, что авиасообщение внутри Украины не останавливается. Если кто-то надумал выезжать за рубеж, то обязательно нужно ознакомиться с правилами въезда в другие страны.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!