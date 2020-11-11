СМИ узнали, сколько продлится карантин выходного дня

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Владимир Лавский
Если верить СМИ, карантин выходного дня в Украине продлится до конца года. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Министерстве здравоохранения.
Ранее "Комментарии" сообщали, как будет работать общественный транспорт в режиме карантина выходного дня.
Все виды автотранспорта, в том числе и маршрутные такси, продолжат работу без ограничений по времени. Единственное исключение: разрешено будет перевозить столько пассажиров, сколько сидячих мест есть в отдельном виде транспорта. Это ограничение касается и междугородних маршрутов. Также Криклий акцентировал внимание на том, что авиасообщение внутри Украины не останавливается. Если кто-то надумал выезжать за рубеж, то обязательно нужно ознакомиться с правилами въезда в другие страны.
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