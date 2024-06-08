Сколько украинских ТЭС сейчас находятся в рабочем состоянии: Шмыгаль озвучил цифры

На сегодняшний день только 27% украинских ТЭС привлечены к работе. Как передает портал "Комментарии", об этом глава правительства заявил в эфире общенационального телемарафона.

ТЭС. Фото: из открытых источников

"Ситуация в энергетике очень сложная, это очевидно. Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии, это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму", — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, 42 энергоблока фактически разрушены. 27% крупных тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены, поэтому сегодня не работают. Фактически 20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе, повреждены, это еще 1,3 ГВт мощности.

Денис Шмыгаль добавил, что сейчас Украина работает над восстановлением, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации.

"Мы работаем над защитой для того, чтобы защитить то, что восстанавливаем и то, что сохранено. Мы работаем над увеличением импорта электроэнергии из ЕС. У нас физическая способность 2,2 ГВт, пока нам политически позволяют импортировать 1,7. Мы договариваемся сейчас и уже на всех уровнях с Еврокомиссией для того, чтобы способность импортировать была открыта максимально", — подытожил премьер-министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев чуть ли не ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему в них такая необходимость? Почему в один день бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, в другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



