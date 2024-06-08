Сколько украинских ТЭС сейчас находятся в рабочем состоянии: Шмыгаль озвучил цифры

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день только 27% украинских ТЭС привлечены к работе. Как передает портал "Комментарии", об этом глава правительства заявил в эфире общенационального телемарафона.
ТЭС. Фото: из открытых источников
По его словам, 42 энергоблока фактически разрушены. 27% крупных тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены, поэтому сегодня не работают. Фактически 20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе, повреждены, это еще 1,3 ГВт мощности.
Денис Шмыгаль добавил, что сейчас Украина работает над восстановлением, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев чуть ли не ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему в них такая необходимость? Почему в один день бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, в другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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