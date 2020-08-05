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Шмыгаль запланировал встречу с мэрами городов

Премьер-министр акцентировал внимание, что местные власти должны с пониманием отнестись к карантину

5 августа 2020, 14:40
Автор:

Владимир Лавский
Шмыгаль запланировал встречу с мэрами городов

Премьер-министр Денис Шмигаль обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой организовать селекторное совещание с мэрами городов, чтобы обсудить все проблемные вопросы, связанные с карантином. Об этом Шмигаль заявил на заседании правительства.

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами больших городов. Нам надо поговорить и мирным путем решить все вопросы, связанные с карантинными ограничениями. Главная цель адаптивного карантина - остановить распространение вируса и позволить экономике дальше развиваться", - заметил премьер-министр.

Как ранее сообщали "Комментарии", из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями сейчас потрачены только около 10% всех средств, в дальнейшем правительство планирует осуществлять его перераспределение, в частности, на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга


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