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Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили из коронавирусного фонда

На данный момент потрачено около 10% средств

сегодня, 20:43
Автор:

Владимир Лавский
Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили из коронавирусного фонда

Из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями сейчас потрачены только около 10% всех средств, в дальнейшем правительство планирует осуществлять его перераспределение, в частности, на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, сообщает "Укринформ".

"Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривен на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства - это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом - процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц.

"Но он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому, мы из этого фонда финансируем и определенные экономические мероприятия, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичными, чем последствия медицинского кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет министров и Национальный банк работают над сохранением как курсовой, так и ценовой стабильности в стране. Об этом во время брифинга на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге Полтавской области сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос, обсуждается ли с Нацбанком курс доллара по 30 и оживление экономики за счет стимулирования инфляции


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