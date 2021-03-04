Шмыгаль: В марте Украина получит более 2 млн доз Covid-вакцин

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Лиза Снисар
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца марта ожидает поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции в Киеве 4 марта.
Шмыгаль заявил о поставке более 2 млн доз Covid-вакцин в Украину - фото из открытых источников
Отмечается, что это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин. Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин для украинцев.
"До конца марта... имеем контракты подписаны, и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX — это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн — это контракт который заключен", — сообщил премьер на пресс-конференции
Напомним, что ранее Кабинет министров поддержал инициативу Минздрава о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от Covid-19. Средства были заложены через специальный фонд, который был создан на базе Фонда для борьбы с коронавирусом. Так, 1 млрд 482 млн гривен были выделены для оплаты медицинских услуг врачам, которые задействованы в борьбе с инфекцией.
Как ранее сообщали "Комментарии", с начала Covid-вакцинации в Украине первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 украинцев. Так, по состоянию на 3 марта привили 2680 человек. С начала вакцинации больше всего прививок было сделано в Днепропетровской области - 350, а за все время вакцинации — в Донецкой — 840.
Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса. По словам министра, его состояние удовлетворительное.
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