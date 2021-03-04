Шмыгаль: В марте Украина получит более 2 млн доз Covid-вакцин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца марта ожидает поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции в Киеве 4 марта.

Шмыгаль заявил о поставке более 2 млн доз Covid-вакцин в Украину - фото из открытых источников

Отмечается, что это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин. Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин для украинцев.

"До конца марта... имеем контракты подписаны, и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX — это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн — это контракт который заключен", — сообщил премьер на пресс-конференции