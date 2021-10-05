Шмыгаль рассказал, планирует ли Украина переговоры с Россией о прямых закупках газа

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заверил, что в газохранилищах Украины уже достаточно газа для того, чтобы без каких-либо проблем пройти весь отопительный сезон. Следовательно, официальный Киев не будет проводить переговоры с Москвой о возможности подписать контракт на прямые поставки "голубого топлива". Как информирует издание "Комментарии", такую позицию в интервью порталу "Левый берег" озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Фото: Фокус

Глава правительства отметил, в планах прямых переговоров с РФ по поставке газа нет. При этом Денис Шмыгаль подчеркнул, что на старте отопительного сезона удалось закачать в газохранилища больше 18,5 млрд кубометров газа. Часть газа собственной добычи, другая часть была закуплена за рубежом. Премьер объяснил, за счет того, что часть газа была закуплена по очень хорошей цене 3-4 грн, а другая часть по 18 грн, то есть возможность удержать цены на газ. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте, проинформировал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль уверен, что нет никаких оснований волноваться перед началом отопительного сезона. Украина на сегодняшний день на 90% готова к тому, чтобы уже пустить тепло по батареям, но впереди еще есть время, чтобы готовность была 100%.

Отметим, ранее в Москве заявляли, что, если будет готовность украиснкой стороны, то они готовы начать переговоры по прямым поставкам газа из Росси в Украину. Данную информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — реальная цена на газ в Украине не 300, а 1200 долларов. Разницу в цене придется оплатить самим украинцам.

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