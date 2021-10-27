Шмыгаль рассказал, есть ли в планах правительства остановить страну на локдаун

В правительстве не хотят тормозить рост экономики в стране карантинными ограничениями. После ввода всеукраинского локдауна новые ограничения обязательно скажутся на росте ВВП, снизят восстановление экономики. Как информирует издание "Комментарии", об этом во время общения с представителями СМИ заявил Денис Шмыгаль, сообщая об итогах поездки в Донецкую область.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

По словам Шмыгаля, на повестке дня правительства ввода локдауна по всей стране нет. Цифры показывают, что экономика только начала восстанавливаться и неправильно было бы этот процесс останавливать именно сейчас. Глава правительства также отметил, что локдаун может серьезно ударить по ВВП, который только начал расти.

Отметим, ранее глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что в планах Кабмина вводить жесткий локдаун нет. При этом Денис Шмыгаль добавил, что о локдауне не нужно будет даже говорить, если существенно ускорятся темпы вакцинации в стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский также заявил в интервью телеканалу "ICTV", что Украина может избежать сценария локдауна только, если в стране население будет охотнее вакцинироваться от коронавирса. Владимир Зеленский также озвучил свою личную позицию – он против локдауна, потому что это существенно ослабит экономику. Президент также отметил, что он бы хотел оттянуть введение локдауна, а в идеале и вовсе пройти новую волну пандемии без него, потому как восстанавливаться после жесткого карантина придется довольно продолжительный промежуток времени.





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