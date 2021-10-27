logo

BTC/USD

59111.91

ETH/USD

4006.47

LTC/USD

185.03

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Шмыгаль рассказал, есть ли в планах правительства остановить страну на локдаун
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль рассказал, есть ли в планах правительства остановить страну на локдаун

Правительство не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться

сегодня, 16:43
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В правительстве не хотят тормозить рост экономики в стране карантинными ограничениями. После ввода всеукраинского локдауна новые ограничения обязательно скажутся на росте ВВП, снизят восстановление экономики. Как информирует издание "Комментарии", об этом во время общения с представителями СМИ заявил Денис Шмыгаль, сообщая об итогах поездки в Донецкую область.

Шмыгаль рассказал, есть ли в планах правительства остановить страну на локдаун

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

По словам Шмыгаля, на повестке дня правительства ввода локдауна по всей стране нет. Цифры показывают, что экономика только начала восстанавливаться и неправильно было бы этот процесс останавливать именно сейчас. Глава правительства также отметил, что локдаун может серьезно ударить по ВВП, который только начал расти.

Отметим, ранее глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что в планах Кабмина вводить жесткий локдаун нет. При этом Денис Шмыгаль добавил, что о локдауне не нужно будет даже говорить, если существенно ускорятся темпы вакцинации в стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский также заявил в интервью телеканалу "ICTV", что Украина может избежать сценария локдауна только, если в стране население будет охотнее вакцинироваться от коронавирса. Владимир Зеленский также озвучил свою личную позицию – он против локдауна, потому что это существенно ослабит экономику. Президент также отметил, что он бы хотел оттянуть введение локдауна, а в идеале и вовсе пройти новую волну пандемии без него, потому как восстанавливаться после жесткого карантина придется довольно продолжительный промежуток времени.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=275231511177372
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!