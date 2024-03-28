Шмыгаль и Туск в Польше подписали совместный документ: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
По итогам встречи правительственных делегаций Украины и Польши в Варшаве, в частности, для обсуждения ситуации на границе и торговле, Украина и Польша подписали совместное заявление. Следующие консультации должны состояться в следующем году в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный портал украинского правительства.
Денис Шмыгаль и Дональд Туск. Фото: Правительственный портал
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша являются стратегическими союзниками. Он также отметил необходимость четко понимания, насколько "значима взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества".
По словам Дениса Шмыгаля, правительственные команды обоих государств обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве.
В пресс-службе правительства указывается, что на переговорах, в частности, большое внимание было уделено таким сложным темам, как ситуация на границе и торговля в агросекторе, а также направлено решение этих вопросов.
Также сообщается, что по итогам межправительственных консультаций было принято совместное заявление. С полным текстом заявления можно ознакомиться, перейдя по ссылке на официальный портал правительства Украины.
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