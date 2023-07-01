Шмыгаль анонсировал новую экономическую модель Украины: что самое важное – к чему есть вопросы

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл 30 июня некоторые элементы новой экономической модели (философии) Украины. Как относитесь к высказанным идеям? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

У нас должно быть четкое понимание, что на этапе восстановления мы будем зависеть от средств партнеров

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников признался, что есть в изложенных предложениях моменты, с которыми он согласен – и с которыми не согласен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Так, в процессе поствоенного восстановления Украины нельзя, я считаю, снижать роль государства. На этапе восстановления инфраструктуры (особенно критической), решения проблем беженцев, релокантов, государство должно играть даже более существенную роль, чем до полномасштабного российского вторжения. И ставить задачу, как намеревается правительство, снизить эту роль именно на восстановительном этапе – неверно. Подобное снижение будет логично уже после того, как восстановимся, отстроимся, заработают новые экономические правила", – аргументирует эксперт.

Что касается позиции касательно экспортирования больше переработанной продукции, а не сырья — это абсолютно здраво, считает он. Ведь уже готовая продукция стоит в разы дороже.

"Согласен я и с тем, – продолжает экономист, – что нам нужны новые модели развития образования и науки, каждой громады, что важны оцифрование (услуги для людей и бизнеса онлайн), уменьшение госаппарата и так далее. Страна должна после войны стать однозначно лучше во всех смыслах, чем была до".

По словам эксперта, он не увидел в концепции этой новой экономической модели внешних факторов.

"Между тем, у нас должно быть четкое понимание, что на этапе восстановления мы будем зависеть от средств партнеров — и отдельных стран, и международных институций. И нам придется прислушиваться к их требованиям, иначе не получим необходимых на восстановление средств, – поясняет Алексей Плотников. – Речь о реальной борьбе с коррупцией, о прозрачной разрешительной системе, о модели развития страны, которая была бы понятна нашим партнерам, прежде всего, донорам, которые будут финансировать восстановление Украины".

В высказанных главы правительства не хватает конкретики и ясности

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Нужна конкретика, которой в высказанных идеях нет. Разве что, кроме намерения перейти от экспорта сырья к экспорту готовой продукции. И то, надо бы уточнить, что конкретно имеется в виду и в каком объеме. А то можно вспомнить Соглашение о Зоне свободной торговли с ЕС, где все квоты относительно экспорта готовой продукции в агросфере, например, настолько малы, что выбираются в течение января, а весь остальной год мы экспортирует сырье".

Юрий Гаврилечко акцентирует, что важно понимать, о чём именно речь. И услышать ответы на следующие вопросы.

Какие услуги будут оказываться онлайн? Нужны ли эти услуги вообще? К чему приведёт их оказание онлайн – и сколько это будет стоить? Насколько безопасным и защищенным от стороннего несанкционированного вмешательства будет этот процесс? Как новая политика Министерства образования и науки будет увязана с развитием новых производственных и социальных отношений в стране? Какое качество образование мы в итоге получим? И кто будет определять критерии этого самого качества?

"И до тех пор, пока нет ответов на эти и другие вопросы, невозможно сформировать отношение к инициативам, – уверен эксперт. – Потому как без наполнения – это лишь странные и малопонятные декларации".

Читайте также на портале "Комментарии" — что ожидать Украине от июля – главные опасения и надежды.



