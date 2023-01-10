Шмигаль рассказал об источниках финансирования восстановления Украины

Общая сумма на восстановление Украины, источники поступления которых уже понятны, на сегодняшний день составляет около 110 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 10 января, пишут "Комментарии".



На восстановление надо около 110 млрд грн

Правительство уже определило 4 ключевых источника ее финансирования:

- конфискованные российские активы;

- непосредственно денежные средства из государственного бюджета;

- финансы международных партнеров;

- деньги доноров, собранные на платформе United24.

В этом году Украина рассчитывает получить 17 млрд долларов или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного страной-террористкой имущества на деоккупированных территориях и других областях, пострадавших от рашистского нашествия.

"Масштабы разрушений колоссальные. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом восстановления со времен Второй мировой войны. Мы уже определяли четыре ключевых источника ее финансирования", — пояснил глава правительства и добавил, что первым источником станут конфискованные российские средства. .

По словам премьер-министра, в ряд уже направил 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. И процесс конфискации продолжается. Кабмин активно работает над тем, чтобы этот процесс начался и в странах-союзниках.

Как писали "Комментарии", по Украине начали развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых миниэлектростанций. Это еще один путь выхода из сложной энергетической ситуации, которая сложилась в Украине из-за массированных ракетных ударов россиян по крупным энергообъектам страны.

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