Шмигаль рассказал о программе поддержки переселенцев: какую помощь предоставит государство

Украинские переселенцы получат от государства ежемесячную выплату в размере 2 тысяч гривен. Еще 3 тысячи будут выплачиваться на нужды каждого ребенка. Помощь от государства будут перечислять через Дию, на собственную банковскую карту. Об этом сообщил руководитель правительства Денис Шмигаль, делая анонс масштабной программы главы страны Владимира Зеленского о помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои города и села из-за войны. Программа будет работать по трем основным направлениям: деньги, работа, жилье. Она заработает 21 марта с началом регистрации временных переселенцев представителями территориальных общин и ЦНАПами. С 30 марта будет доступна регистрация через Дию.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Как отметил глава правительства, также начинается программа трудоустройства переселенных украинцев. Государство будет стимулировать работодателей, которые будут устраивать на рабочие места внутренне перемещенных лиц из пострадавших регионов. Им будут выплачивать 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного человека.

Недавно Правительство приняло решение о механизмах компенсаций коммунальных расходов общинам, которые предоставили бесплатное убежище переселенцам в помещениях школ, садов, домов культуры и на территории коммунальных учреждений. Сейчас программа компенсаций за коммуналку будет распространяться и на украинцев, принявших переселенцев в своих домах.

"Теперь мы дополняем программу, чтобы компенсацию за коммунальные платежи также получали семьи, принимающие переселенцев у себя дома. Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатный приют, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", — отметил Премьер-министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал, что оплатить коммунальные услуги можно будет в одной онлайн-системе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!