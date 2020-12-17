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Шкарлет ставит профессию выше политической принадлежности - эксперт

Эксперт Алексей Якубин рассказал, почему политические силы и педагоги поддерживают Сергея Шкарлета

сегодня, 09:51
Автор:

Станислав Молчанов

Нынешний исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет — равноудаленная и компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы и работников сферы образования и науки. Об этом написал политический эксперт, преподаватель Киевского политехнического университета Алексей Якубин в Facebook.

Шкарлет ставит профессию выше политической принадлежности - эксперт

Фото: Сергей Шкарлет - из открытых источников

"Один из самых молодых руководителей ведомства, он находит общий язык и с молодой генерацией преподавателей и с опытными педагогами, старается реформировать отрасль в соответствии с пожеланиями профессионалов, а не всяких лобби грантовых активистов", — пишет эксперт.

В то же время Якубин отмечает, что когда летом Шкарлет зашел в МОН против него организовали дискриминационную кампанию.

Однако из-за того, что его лично поддержал президент Владимир Зеленский, это никоим образом не повлияло на позиции Шкарлета в министерстве. 

"Президент проигнорировал мнение националистов и всяких активистов, которые негодовали против "регионального кадра", которых очень волновало, что Шкарлет успешно работал при всех министрах и ставил профессию, по Максу Веберу, выше политической принадлежности", — отмечает Якубин.

Спустя полгода президенту придется еще раз защищать Шкарлета, убежден он.

"Очень хотелось бы, чтобы гарант в своем выборе опирался не столько на требования самоназванных активистов, сколько на позицию образовательных организаций и профсоюзов — то есть, тех, кто знает сферу образования "изнутри". И работает в этой сфере. А эти люди говорят о том, что министерство без полноценного руководителя похоже на корабль без руля и ветрил", — добавляет Якубин.

Он также считает, что Шкарлет — равноудаленная, компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы. Его присутствие во главе МОН в большей степени также устраивает педагогов и преподавателей, чего не было с Инной Совсун или Анной Новосад.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ekspert-obyasnil-pochemu-shkarleta-podderzhivayut-1608155762.html
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