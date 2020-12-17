Шкарлет ставит профессию выше политической принадлежности - эксперт

Язык
Coinspot 17.12.2020
BTC/USD
23436.70
ETH/USD
652.68
LTC/USD
94.74
НБУ 17.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Нынешний исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет — равноудаленная и компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы и работников сферы образования и науки. Об этом написал политический эксперт, преподаватель Киевского политехнического университета Алексей Якубин в Facebook.
Фото: Сергей Шкарлет - из открытых источников
В то же время Якубин отмечает, что когда летом Шкарлет зашел в МОН против него организовали дискриминационную кампанию.
Однако из-за того, что его лично поддержал президент Владимир Зеленский, это никоим образом не повлияло на позиции Шкарлета в министерстве.
Спустя полгода президенту придется еще раз защищать Шкарлета, убежден он.
Он также считает, что Шкарлет — равноудаленная, компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы. Его присутствие во главе МОН в большей степени также устраивает педагогов и преподавателей, чего не было с Инной Совсун или Анной Новосад.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости