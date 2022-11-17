Россияне начали бомбить наши предприятия: Шмыгаль прокомментировал ракетные атаки РФ

Страна-агрессор наносит удары по газодобывающим объектам Украины и по Южному машиностроительному заводу в Днепре. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"В первые дни нам прочили поражение буквально за дни, за недели – мы выстояли. Девять месяцев борьбы мы научились с этим жить. Сейчас над Киевом пролетают ракеты, сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш". Но, несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов", – заявил Денис Шмыгаль.

Отметим, в первой половине дня 17 ноября в городе Днепр было зафиксировано несколько ракетных попаданий в два инфраструктурных объекта.

Южный машиностроительный завод в Днепре – предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения.



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Также издание "Комментарии" сообщало – между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента с падением ракеты в Польше. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Почему в НАТО откровенно побоялись жестче отреагировать на инцидент в Польше. Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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