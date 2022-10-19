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Россия не прекращает террор: Шмыгаль дал ответ – готова ли Украина начать отопительный сезон

Премьер уверяет, что в тылу Украина готова практически на 100% начать отопительный сезон

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Жилищный фонд практически на 100% готов к старту отопительного сезона. При этом речь идет о населенных пунктах, которые расположены в тылу, подальше от той линии, где проходит фронт. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава правительства Денис Шмыгаль.

Россия не прекращает террор: Шмыгаль дал ответ – готова ли Украина начать отопительный сезон

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Премьер-министр отметил, что российские захватчики не перестают обстреливать критическую инфраструктуру. Больше всего ударов приходится по объектам энергетики. Несмотря на этот террор Украина продолжает подготовку к отопительному сезону, ускоряется в темпах подготовки. 

Денис Шмыгаль проинформировал, что сейчас основная работа ведется по тому, чтобы накопить ресурсы и сформировать резервы. Жилищный фонд, больницы, школы в неприфронтовых громадах готовы начать подачу тепла. Несмотря на войну Украина хорошо подготовилась к наступлению холодов. В подземных хранилищах 14 млрд 135 млн метров кубических газа.

"Мощности для импорта из стран ЕС в случае необходимости также подготовлены. Уголь на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период", — подчеркнул премьер-министр.

Стоит отметить, что первыми отопительный сезон в Украине уже начали лечебные заведения. В ряде регионов в больницы уже начали подавать тепло.                                                                                   

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-18-10-22
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