Революция на рынке пассажирских перевозок: Что предусмотрено

Избавляемся от старой, заскорузлой и непрозрачной регуляции распределения маршрутов на межобластные автобусные перевозки и выхода на рынок новых транспортных компаний , сообщил в соцсетях заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем , пишут "Комментарии" .



В Украине заработала реформа пассажирских перевозок

К этому шагу чиновники, говорят, вместе с рынком шли почти полтора года. Отныне максимально упрощают выход перевозчиков на маршруты, создают адекватные условия открытой конкуренции и повышают требования к качеству транспортных услуг.

" Раньше предприниматель или предприятие, годами работавшее на маршруте могло продлить себе разрешение еще на годы. Теперь право работать на межобластных маршрутах перевозчики будут доказывать на конкурсах каждые 5 лет. Отмена возможности продлять срок действия разрешения ставит всех претендентов на маршрут в равные условия. Так что новому перевозчику зайти на линию станет более реально ", — говорит Найем .

По словам чиновника, на межобластной маршрут могут выехать те перевозчики, которые выполняют условия конкурса. На линии будет работать не один победитель, который с кем-то " договорился " в министерстве, а все, кому это выгодно и кто готов предоставлять качественные услуги и сервисы.

" Для участия в конкурсе на маршруты больше не нужно привозить стопки бумаг. Вместо этого, весь пакет документов будет приниматься в электронной форме. Больше никаких "потерялось", "донесите" или "вы не успели". Объем документов также уменьшен ", – добавляет Мустафа Найем.

Среди изменений вводятся требования к транспорту для обеспечения перевозок маломобильных групп населения. По соображениям безопасности будет действовать балльная система оценки перевозчика в нарушение правил дорожного движения.

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