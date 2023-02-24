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Реформа правительства: Шмыгаль рассказал, сколько министерств могут объединить

Реформа правительства предполагает сокращение государственного аппарата, повышение качества работы чиновников, заявил Денис Шмыгаль

сегодня, 20:45
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Автор:

Лиля Воробьева

В прошлом году о реформе украинского правительства много говорили. Денис Шмыгаль рассказал, что власть действительно рассматривает реформу государственной власти, но речь идет не только о правительстве, а о госсекторе в целом. Такое заявление сделал во время интервью forbes.

Реформа правительства: Шмыгаль рассказал, сколько министерств могут объединить

Денис Шмыгаль (фото из открытых источников)

По его словам, Украина должна не только просить деньги у международных партнеров, но и со своей стороны демонстрировать изменения, в частности сокращать расходы и проводить реформы.


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"Реформа предусматривает сокращение государственного аппарата, повышение качества работы  чиновников. Цель на этот год — снизить расходы на содержание государственного аппарата как минимум на 30%. Частично эти сокращения уже отражены в бюджете на 2023 год", — заявил Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году идет дискуссия по поводу реформы Кабинета министров.

"Идеальная модель Кабмина – 15–16 мощных министерств и 5–6 мощных вице-премьеров. Это все комплексная реформа. Идет анализ работы министерств, центральных органов исполнительной власти. Вместе с Минцифрой работаем над диджитализацией процессов, ведь невозможно просто сократить треть сотрудников – нужно наладить процессы и дать людям инструмент, чтобы они становились более эффективными. Тогда можно говорить об оптимизации", — заявил Шмыгаль.

По его словам, объединение в повестке дня. Ведь руководитель правительства считает, что нет смысла в каждом министерстве держать бухгалтерию или подразделения, готовящие проекты постановлений. Все это можно делать в одном секретариате, что будет за это отвечать. По его мнению, важна еще одна задача – передать в Фонд государственного имущества все предприятия, которые находятся на балансе министерств.

"Министерства и министры должны делать основную работу — формировать политику. Для этого им нужны небольшие команды из качественных аналитиков, помощников и т.д. Моя мечта, чтобы правительство поместилось в этом здании на Грушевского. Чтобы внутри правительства была введена диджитальная система, курьеры не ездили по Киеву, документооборот был мгновенный, а координация колоссальная. Все сосредоточены, сконцентрированы на едином деле", — сказал Шмыгаль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмыгаль рассказал, как работает новая система бронирования от мобилизации .



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Источник: https://forbes.ua/money/koli-chekati-reformu-uryadu-yak-pokrashchiti-robotu-mitnitsi-shcho-robiti-z-obshukami-u-biznesu-perspektivi-podatkovoi-reformi-ta-de-znayti-groshi-na-vidbudovu-velike-intervyu-denisa-shmigalya-24022023-11936
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