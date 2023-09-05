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Реакция мира на назначение Рустема Умерова новым министром обороны Украины

5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны, а Владимир Зеленский объявил, что его заменит Рустем Умеров.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский объявил, что новым министром обороны Украины будет Рустем Умеров, который заменит на этом посту Алексея Резникова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода", которое собрало реакции западных обозревателей по поводу нового главы Минобороны Украины.

Реакция мира на назначение Рустема Умерова новым министром обороны Украины

Новый министр обороны Рустем Умеров. Фото из открытых источников

СМИ предполагают, что назначение Рустама Умерова является четким сигналом, что Украина хочет освободить Крым.


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Президент США Джо Байден 3 сентября рассказал журналистам, что ему известно об изменениях в украинском министерстве. Однако отвечая на комментарии по этому поводу Байден указал, что это "не публичный" разговор.

Журналистка издания CNN Мелисса Белл предполагает, что Умеров "собирается взяться за тяжелую работу".

"Расширить способность Украины вести войну с Россией и заставить союзников по НАТО оказать больше помощи", — пишет Белл и объясняет сложность тем, что весь мир устал от продолжающейся 19 месяцев войны.

Politico в материале, посвященном Рустему Умерову, указывает на два сигнала, которые посылает Украина сменой министра.

"Киев серьезно настроен на очистку от коррупции и непоколебим по возвращению Крыма из-под контроля России", – говорится в материале издания.

В свою очередь глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров указывает, что Умеров имеет хорошие международные связи, в частности с США, ЕС, Турцией, арабским миром и Центральной Азией. А экс-посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол утверждает, что после назначения Умерова на должность министра "о Крыме никогда не забудут".

Арабское издание Al Arabia News отмечает первое в истории назначение крымского татарина и мусульманина министром обороны в Украине. А The New York Times пишет, что Рустем Умеров мог быть отравлен во время попыток мирных переговоров с Россией в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского объяснили, почему уволили Резникова именно сейчас.

Также "Комментарии" писали о президенте Литвы, который назвал процессы в Украине, тормозящие поставки оружия от Запада.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/rustem-umyerov-zakhidni-reaktsiyi-na-pryznachennya/32578861.html
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