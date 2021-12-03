Расширенные экономические возможности труда: как правительство ограничит дискриминацию беременных женщин

Правительство Украины поддержало законопроект об усовершенствовании правового регулирования, предусматривающий запрет дискриминировать женщин, работающих во время беременности, родов и вскармливания ребенка. Решение было принято на заседании в четверг, 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Трудовые права беременных женщин - фото из открытых источников

Действующее трудовое законодательство состоит из нескольких устаревших норм, не совпадающих с современными экономическими реалиями и определенным образом направленных на ограничение трудовых прав женщин. Учитывая такую ситуацию, было принято решение изменить и укрепить систему социально-трудовых гарантий для категорий женщин, считающихся наиболее уязвимыми. Решение, прежде всего, касается беременных, недавно родивших женщин и которые ухаживают за грудными детьми.

Согласно принятому проекту, закон предлагает запрет дискриминировать женщин в трудовых отношениях по признаку беременности, отмену определенных ограничений для труда женщин, что позволит им обеспечить полноценную реализацию права на труд.

Также закон предусматривает предоставление женщинам гарантии при прохождении медицинских обследований, рекомендованных врачом в связи с беременностью. Согласно этому пункту, работодатели должны будут освобождать от работы беременную женщину на время прохождения медобследований, и в этот период за женщиной будет сохраняться средняя заработная плата.

Кроме того, внедряется усовершенствование процедуры предоставления отпуска в связи с беременностью и родами, что имеет целью предотвращение уменьшения послеродовой части этого отпуска.

Как сообщали ранее "Комментарии", на фоне глобальных изменений климата, негативно влияющих на экономику, потребность в энергии в мире к 2030 году возрастет на 55% .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!