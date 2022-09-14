Проект госбюджета-2023: кому повысят, а кому порежут финансирование

Вчера на вечернем заседании правительство утвердило проект государственного бюджета на следующий год. В нем предусмотрены доходы в размере 1,28 трлн грн и расходы — 2,57 трлн грн. Об этом сообщает Ярослав Железняк, первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ, в своем Telegram-канале.

Бюджет-2023

Железняк информирует, что от НБУ в бюджет-2023 поступит не менее 19,3 млрд грн. Также правительство ожидает получить от приватизации 6 млрд грн. Кроме того, согласно проекту госбюджета, поступления от налогов будут следующими:

налог на доходы физлиц — 129 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 132 млрд грн;

рентная плата — 120,6 млрд грн;

рента за лесные ресурсы — 462 млн грн;

рента за водопользование — 856,4 млн грн;

рента за добычу и использование недрам - 116,8 млрд;

рента по радиочастоте — 2,1 млрд грн;

рента за транспортировку — 320,9 млн грн;

акцизный налог — 137,3 млрд грн;

НДС — 596,3 млрд грн;

ввозная пошлина — 35,2 млрд грн;

Также правительство ожидает 45,5 млрд грн поступлений от бюджетных учреждений.

Как отмечает Железняк, финансирование деятельности политических партий в следующем году оставили на уровне 336 млн грн. Депутат также обращает внимание на то, что для ЦИК на проведение очередных выборов народных депутатов в следующем году денег не предусмотрено. Однако в самом тексте закона Бюджета 2023 года есть поручение КМУ вместе с ЦИК после завершения военного положения подать на рассмотрение парламента изменения в Бюджет, предусматривающие средства для подготовки и проведения таких выборов.

Больше всего в бюджете предусмотрено потратить на Кабмин — +73% (+3,595 млрд). Однако в этом нет “зрады”, отмечает депутат, поскольку сюда “приплюсовали” расходы Госпродслужбы, которые в 2022 году была при Минэкономики. Финансирование ГУ разведки Минобороны увеличено на 41% (+3,379 млрд), Минобороны — на 37% (+233,555 млрд), Минветеранов — на 13% (+789,2 млн), МИД — на 5% (+261,06 млн). Кроме того, вырастут бюджеты СБУ(+4%), Минфина (+3%) и МВД (+2%).

В то же время больше всего порежут финансирование следующим ведомствам:

Минэнерго: -97% (-188,39 млрд). Это произойдет за счет исключения компенсации ПСО 111 млрд и урегулирования задолженности перед субъектами рынка — 76 млрд, отмечает Железняк.

Минэкономики: -86% (-20,86 млрд);

Минцифры -86% (-3,67 млрд);

Минразвития громад и территорий — 74% (-22,297 млрд);

Мининфраструктуры -65% (-17,311 млрд).

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