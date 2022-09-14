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Кабмин утвердил проект госбюджета на 2023 год

В ближайшие дни проект главной сметы страны внесут на рассмотрение Верховной Рады

сегодня, 10:00
Автор:

Давиденко Евгения
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Правительство заложило увеличенное финансирование сектора безопасности и обороны на 17,8% ВВП. Это в три раза больше, чем было в госбюджете-2022. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. 

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2023 год

Госбюджет

Кабмин прогнозирует доход бюджета в следующем году в размере 1 279,1 млрд грн (общий фонд – 1146,6 млрд грн; специальный – 132,5 млрд грн).

Расходы государственного бюджета и предоставление кредитов планируются в объеме 2573,4 млрд грн (общий фонд – 2268,5 млрд грн, специальный – 304,9 млрд гривен).

Проект кошториса Украины на 2023 год предусматривает, в частности, финансирование следующих приоритетных направлений:

национальная безопасность и оборона – 1141,1 млрд грн или 17,8% ВВП;

здравоохранение – 175,7 млрд грн;

образование – 155 млрд грн;

пенсионное обеспечение и социальная защита – 835 млрд. грн;

поддержка ветеранов войны – 6,8 млрд грн;

Резервный фонд – 17,4 млрд грн;

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – 19 млрд грн;

Фонд развития предпринимательства – 16 млрд грн;

предоставление грантов бизнесу – 1,37 млрд грн.

Вместе с тем дефицит бюджета предусмотрен на уровне 20% ВВП. Перекрыть его планируют за счет государственных заимствований в объеме 1686,8 млрд грн (общий фонд – 1516,8 млрд грн, специальный фонд – 170,0 млрд грн) из них для погашения государственного долга – 415,0 млрд гривен.

Уровень социальных стандартов остается без изменений. Так, минимальная месячная заработная плата с 01 января 2023 составит 6700 грн, а месячный прожиточный минимум на одного человека — 2589 гривен.

Как мы ранее писали, в Украине уже с 2023-го изменят требования к стажу. Чтобы вовремя выйти на пенсию нужно будет платить взносы минимум 30 лет (сейчас 29). Однако это еще не все новые правила, которые начнут действовать. К 2028 году ежегодно норма будет расти на 12 месяцев. Через 6 лет только 55% наших соотечественников в возрасте 60 лет смогут вовремя выйти на заслуженный пенсионный отдых.




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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_skhvaliv_proekt_derzhavnogo_biudzhetu_ukraini_na_2023_rik-3603
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