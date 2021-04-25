Премьер-министр сделал заявление о карантине на майские праздники

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство не планирует менять модель адаптивного карантина в стране на майские праздники. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

Глава правительства отметил, что адаптивный карантин, который действует на всей территории страны, является эффективным.

По его словам, из "красной" карантинной зоны уже вышли две области — Одесская и Черновицкая. Там динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.

"Приближаются важные для украинцев праздники и необходимо, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность", — написал Денис Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что во избежание роста заболеваемости в период майских праздников правительство обсудило вопросы соблюдения карантинных мероприятий с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Напомним, что работу церквей на Пасху в Украине ограничивать не будут, однако прихожанам необходимо будет соблюдать карантинные правила. В частности, носить медицинские маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию. Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний. Он отметил, что все желающие могут находиться в церкви, соблюдая правила карантина.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по словам главного врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, новые штаммы коронавирусного заболевания способны передаваться быстрее, а само течение болезни становится непредсказуемым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!