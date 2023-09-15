Правительство утвердило проект госбюджета на 2024 год: главные акценты

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Кравцев Сергей
Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин. Фото: из открытых источников
Премьер остановился на главных показателях бюджета: доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн); расходы: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн); дефицит: 1,531 трлн грн.
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По его словам, на втором месте находится социальная сфера с расходами 469 млрд грн, что на 25 млрд грн больше, чем в текущем году.
Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования выделяют 179 млрд грн (+23 млрд грн). На медицину – 202 млрд грн (+24 млрд грн).
Далее идет поддержка ветеранов. Расходы увеличились вдвое – с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.
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