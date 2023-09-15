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Правительство утвердило проект госбюджета на 2024 год: главные акценты

Проект госбюджета на 2024 год с дворазовым повышением "минималки" и бесспорным приоритетом №1 - безопасность и оборона

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство утвердило проект госбюджета на 2024 год: главные акценты

Кабмин. Фото: из открытых источников

Премьер остановился на главных показателях бюджета: доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн); расходы: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн); дефицит: 1,531 трлн грн.


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"Ключевой акцент этого проекта – оборона и безопасность нашей страны. Направляем более половины всех ресурсов бюджета – 1,685 трлн грн. Сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет", – отметил глава правительства.

По его словам, на втором месте находится социальная сфера с расходами 469 млрд грн, что на 25 млрд грн больше, чем в текущем году.

Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования выделяют 179 млрд грн (+23 млрд грн). На медицину – 202 млрд грн (+24 млрд грн).

Далее идет поддержка ветеранов. Расходы увеличились вдвое – с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

"Пятый приоритет – это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предполагается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов "єРобота", поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", – добавил Шмыгаль.

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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/6055
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