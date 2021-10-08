Повышение штрафов и криминал - ВР рассмотрит законопроект об усилении ответственности за нарушения в строительстве - Алексей Чернышев

Усиление административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере строительства, которое инициировал Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, рассмотрит парламент. Комитет ВР по правоохранительной деятельности одобрил законопроект №5877 и направил на рассмотрение нардепов. Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышов, пишет издание РБК-Украина.

Алексей Чернышов - фото: Минрегион

"Ответственность в сфере градостроительства нужно усиливать. И не только административную, но и уголовную. Мы все были свидетелями того, как эта отрасль десятки лет превращалась в источник обогащения дельцов и постоянных нарушений в застройке. Масштабы ущерба, нанесенного государству и гражданам, — колоссальные. Конечно, шаги, которые мы делаем, чтобы прекратить злоупотребления, не устраивают некоторых "игроков" рынка, потому что о схемах и откатах им придется забыть. Но Минрегион продолжает воплощать в жизнь реформу градостроительства. Надеемся на поддержку нардепов уже в зале Верховной Рады. Этот законопроект — лучшая мотивация работать исключительно в правовом поле", — прокомментировал Алексей Чернышов.

Отметим, речь идет об усилении административной и уголовной ответственности для всех участников процесса: непосредственно за незаконное строительство ( "нахалбуды"), нарушения со стороны проектировщиков и архитекторов и тому подобное. В то же время увеличивается и перечень преступлений, за которые могут быть привлечены субъекты градостроительной деятельности к ответственности.

"Уголовный кодекс, согласно законопроекту, дополняется статьей 197-2, предусматривающей усиление уголовной ответственности за самовольное строительство. В том числе, в пределах территорий памятников культурного наследия, историко-культурных заповедников, историко-культурных заповедных территорий. Это — один из важных этапов реформы градостроительства", — подчеркнул Алексей Чернышов.

Напомним, ранее Алексей Чернышов рассказал "Украинской правде" о концепции реформы сферы градостроительства. Она, по словам Министра развития общин и территорий, базируется на трех принципах: цифровизации, децентрализации, ответственности.

По информации Минрегиона, в Единой электронной системе в сфере строительства будет генерироваться вся документация на объекты — от градостроительных условий и ограничений к акту готовности объекта, эксплуатации и верификации информации из всех реестров. При наличии всех необходимых документов, система будет выдавать разрешение автоматически. Так же автоматически объекты строительства будут приниматься в эксплуатацию. Реформа градостроительной отрасли также предусматривает максимальную децентрализацию процессов контроля за строительством.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!