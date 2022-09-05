Поступления в бюджет: за счет чего наполнялась госказна в августе

В общий фонд госбюджета в августе поступило 204,6 млрд грн. В частности, по данным Минфина, с налога на добавленную стоимость с произведенных в стране товаров собрано 16,4 млрд грн (всего 25,9 млрд, возмещено – 9,5 млрд грн); с налога на добавленную стоимость с импортированных товаров – 26,2 млрд грн. Также за счет налога на доходы физических лиц и военного сбора поступления составили 12,7 млрд грн, с акцизного налога – 7,8 млрд грн. Кроме того, налог на прибыль предприятий пополнил госказну на 17,4 млрд грн, рентна плата за пользование недрами – на 8,2 млрд грн. Вместе с тем ввозная и вывозная пошлина принесли в бюджет 2,5 млрд гривен.

В общий фонд госбюджета в августе поступило 204,6 млрд грн

Внешние доноры поддержали Украину на 109,7 млрд грн грантовых средств.

Также в ведомстве отмечают, что ЕСВ пополнил Пенсионный фонд и фонд соцстраха на 37,1 млрд грн в августе.

Благодаря размещению ОВГЗ Минфину удалось привлечь в госбюджет 442,8 млрд грн, в частности, за счет выпуска военных облигаций – 412,2 млрд грн (при этом Нацбанк приобрел бумаг на 285 млрд грн).

В целом за восемь месяцев 2022 года государственный бюджет исполнен с дефицитом общего фонда в 418,1 млрд грн (запланировано росписью общего фонда на этот период 864,2 млрд гривен). В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

Также в ведомстве отметили, что за январь-август кассовые расходы госбюджета составили 1449,4 млрд грн, или 81,7% от росписи.

В последний месяц лета страна привлекла международных займов на сумму 273,5 млрд грн.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram канале "Железный нардеп" сообщил, что общий бюджет расходов за периоды январь-июль составил 1,366 трлн грн. Это означает, что в среднем Украина тратит около 200 млрд гривен в месяц. При этом самой большой статьей расходов является оборона. На нее приходится 31% расходов.

Согласно законодательству, Кабмин должен внести на рассмотрение народных депутатов проект госбюджета на следующий год до 15 сентября. По словам министра финансов Сергея Марченко, главная смета страны-2023 будет чрезвычайно жесткой – расходы по всем сферам будут оптимизированы.

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