Поставки российского газа через Украину после 2024 года: в Минэнерго сделали заявление

Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, позволяющие продолжать транспортировку российского газа через страну после истечения срока действия текущего транзитного соглашения в конце 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Герман Галущенко. Фото: facebook.com/atom.gov.ua

Европейский Союз и Украина ранее заявляли, что не будут пересматривать существующий контракт, но некоторые участники рынка рассматривали возможность частных сделок по поставкам топлива.

Герман Галущенко, похоже, отверг этот вариант.

"Я не вижу такой возможности, — сказал министр в интервью Международному агентству по атомной энергии в Вене. — На столе нет никаких возможных решений".

Россия прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу после вторжения, но газ идет через Украину в меньших объемах, чем было в контракте. Эти поставки покрывают большую часть спроса в таких странах, как Австрия, Венгрия и Словакия.

"Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос надежности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации", — сказал Герман Галущенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна готова к продлению транзита российского газа (срок контракта истекает в конце этого года) при соответствующей инициативе из ЕС. При этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон уверяет, что Еврокомиссия не планирует участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа в страны Европы через украинскую ГТС. О чем говорят эти заявления? Какой может быть судьба российского газового транзита в Европу через украинскую ГТС? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



