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Помощь бизнесу во время карантина: в Кабмине обещают выплатить ФОПам по 8 000 грн

Денежные выплаты будут начисляться так же, как и во время зимнего карантина

сегодня, 14:03
Автор:

Лиза Снисар

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках компенсаций бизнесу за прекращение работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен. Об этом глава Кабмина заявил на заседании правительства 24 марта и добавил, что центральная власть также ожидает помощи и от власти на местах. 

Помощь бизнесу во время карантина: в Кабмине обещают выплатить ФОПам по 8 000 грн

Карантин в Украине - фото из открытых источников

По словам Шмыгаля,  денежные выплаты будут начисляться так же, как и во время зимнего карантина. 

"Разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате ограничений карантина "красной зоны" по 8 000 гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", — отметил Шмыгаль.

В то же время президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о помощи бизнесу во время локдауна. Текста законопроекта пока нет, а информация о проекте закона появилась на сайте парламента.

Данный законопроект определен как неотложный и передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Напомним, что ранее стало известно, что из-за ужесточения карантина в Киеве могут ввести специальные пропуска на общественный транспорт. Так, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет Министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. Постановление применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы. В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MvGBIhdyHI0&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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