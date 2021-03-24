Помощь бизнесу во время карантина: в Кабмине обещают выплатить ФОПам по 8 000 грн

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Лиза Снисар
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках компенсаций бизнесу за прекращение работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен. Об этом глава Кабмина заявил на заседании правительства 24 марта и добавил, что центральная власть также ожидает помощи и от власти на местах.
Карантин в Украине - фото из открытых источников
По словам Шмыгаля, денежные выплаты будут начисляться так же, как и во время зимнего карантина.
В то же время президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о помощи бизнесу во время локдауна. Текста законопроекта пока нет, а информация о проекте закона появилась на сайте парламента.
Данный законопроект определен как неотложный и передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.
Напомним, что ранее стало известно, что из-за ужесточения карантина в Киеве могут ввести специальные пропуска на общественный транспорт. Так, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим.
Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет Министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. Постановление применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы. В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.
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