Помощь бизнесу во время карантина: в Кабмине обещают выплатить ФОПам по 8 000 грн

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках компенсаций бизнесу за прекращение работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен. Об этом глава Кабмина заявил на заседании правительства 24 марта и добавил, что центральная власть также ожидает помощи и от власти на местах.

По словам Шмыгаля, денежные выплаты будут начисляться так же, как и во время зимнего карантина.

"Разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате ограничений карантина "красной зоны" по 8 000 гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", — отметил Шмыгаль.

В то же время президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о помощи бизнесу во время локдауна. Текста законопроекта пока нет, а информация о проекте закона появилась на сайте парламента.