Получатели субсидий не почувствуют подорожания коммуналки - Шмыгаль

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль на правительственном заседании заявил, что получатели субсидии в стране, не ощутят подорожания коммунальных тарифов в январе. Премьер-министр посоветовал тем, кто еще не оформил субсидии, обратиться за такой помощью как можно быстрее:

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства также напомнил, что податься на получение субсидии в 2021 году можно разными способами, в том числе перейдя на официальный сайт Министерства социальной политики.

Напомним, что государственная служба статистики сообщает о том, что средние цены на коммунальные услуги в Украине, в частности на жилье, электроэнергию, воду, газ, увеличились на 13, 6%. Больше всего из этого перечня увеличилась цена на газ — на 56,3%.

Также известно, что с 1 января в Украине значительно подорожала холодная вода. Тарифы возросли для более 40 населенных пунктов. Как известно, с начала нового года цены увеличились до 14,74 гривны за водоснабжение и 9,55 гривны за водоотвод. То есть в общем украинцам придется заплатить 27,35 гривны за каждый потребленный кубометр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что принятый вариант государственного бюджета на 2021 год вызвал немало недовольства в различных сферах общества. В частности, из-за планируемого сокращения расходов по финансированию ряда льготных выплат. "Комментарии" пытались выяснить, чего же ждать в 2021-м получателям субсидий.













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