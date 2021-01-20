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Получатели субсидий не почувствуют подорожания коммуналки - Шмыгаль

Премьер-министр посоветовал украинцам оформить субсидии в ближайшее время

сегодня, 13:43
Автор:

Елизавета Черных

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль на правительственном заседании заявил, что получатели субсидии в стране, не ощутят подорожания коммунальных тарифов в январе. Премьер-министр посоветовал тем, кто еще не оформил субсидии, обратиться за такой помощью как можно быстрее:

Получатели субсидий не почувствуют подорожания коммуналки - Шмыгаль

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", — подчеркнул Денис Шмыгаль. 

Глава правительства также напомнил, что податься на получение субсидии в 2021 году можно разными способами, в том числе перейдя на официальный сайт Министерства социальной политики. 

Напомним, что государственная служба статистики сообщает о том, что средние цены на коммунальные услуги в Украине, в частности на жилье, электроэнергию, воду, газ, увеличились на 13, 6%. Больше всего из этого перечня увеличилась цена на газ — на 56,3%. 

Также известно, что с 1 января в Украине значительно подорожала холодная вода. Тарифы возросли для более 40 населенных пунктов. Как известно, с начала нового года цены увеличились до 14,74 гривны за водоснабжение и 9,55 гривны за водоотвод. То есть в общем украинцам придется заплатить 27,35 гривны за каждый потребленный кубометр. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что принятый вариант государственного бюджета на 2021 год вызвал немало недовольства в различных сферах общества. В частности, из-за планируемого сокращения расходов по финансированию ряда льготных выплат. "Комментарии" пытались выяснить, чего же ждать в 2021-м получателям субсидий.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xMM2eUW7ef0&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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